Gouvernement : en cinq ans, quelles réformes Elisabeth Borne a-t-elle menées ?

La nouvelle Première ministre arrive à Matignon avec un bilan. Nommée dès le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne vient de passer cinq ans au gouvernement, d'abord comme ministre des Transports, puis de la Transition écologique et du Travail. Réputée pour sa rigueur et sa connaissance des dossiers, elle a également la réputation d'être tenace et de mener à bout les réformes les plus difficiles. Retour sur son bilan.

Son premier gros chantier, en tant que ministre chargée des Transports, fut de mener à bien la réforme ferroviaire. Promulguée en juin 2018, la loi prévoit notamment l'ouverture à la concurrence du transport des voyageurs (entre décembre 2019 et au plus tard 2039 selon les lignes), et de supprimer à partir du 1er janvier 2020 les embauches au très protecteur statut de cheminot. Pour protester contre cette réforme, la SNCF et la RATP avaient mené une grève dure de plusieurs mois, à laquelle le gouvernement n'a pas cédé.