Élisabeth Borne plus populaire qu’Emmanuel Macron, selon un sondage

La Première ministre Élisabeth Borne semble attirer plus facilement la sympathie. Sa cote de popularité est en hausse de trois points, atteignant 41%, et dépasse celle d'Emmanuel Macron qui stagne à 37%. C’est ce qu’indique le baromètre mensuel d'août de l'Ifop publié par le Journal du dimanche.

Pourtant, Élisabeth Borne a accumulé les difficultés en ce début de quinquennat, alors que le clan présidentiel a perdu la majorité absolue à l’Assemblée nationale. L’enquête a été menée auprès d'un échantillon de 986 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.