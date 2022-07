Vote de confiance : un passage obligé pour les Premiers ministres de la Ve République ?

Commentant la nécessité d'y procéder ou non pour la Première ministre, l'actuelle porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire assurait vendredi 1er juillet que même sans vote de confiance, "cela n'avait pas empêché notre pays d'avancer".

Il faut cependant noter que les mandats de Maurice Couve de Murville, d'Édith Cresson et de Pierre Bérégovoy se distinguent par leur courte durée. Les trois ne restent pas plus d'un an à Matignon. De son côté, Michel Rocard s'est fait remarquer par un recours régulier à l'article 49-3 de la Constitution, permettant un passage en force des textes malgré la majorité relative. Une option qui n'est aujourd'hui plus possible aujourd'hui pour Élisabeth Borne du fait d'un changement constitutionnel limitant son usage.