Gouvernement : les ministres Jacqueline Gourault et Nathalie Elimas remplacées

Remaniement surprise au sommet de l'État. À plus d'un mois de l'élection présidentielle, l'Élysée annonce, ce samedi 5 mars au soir, dans un communiqué, avoir mis fin aux fonctions, sur leur demande, de deux membres du gouvernement : Jacqueline Gourault et Nathalie Elimas. La première était jusqu'alors ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. La seconde était secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de l'Éducation prioritaire.

L'Élysée annonce que Joël Giraud, jusqu'alors secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ruralité, est nommé en lieu et place de Jacqueline Gourault.