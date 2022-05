Gouvernement : "On prend le temps nécessaire parce qu'on veut la meilleure équipe", indique Elisabeth Borne

Quand le nouveau gouvernement sera-t-il nommé ? Un temps annoncé pour cette fin de semaine, le mystère perdure et la nouvelle Première ministre ne l'a pas levé. "On est en train d’y travailler, on prend le temps nécessaire parce qu’on veut la meilleure équipe pour mettre en œuvre le projet du président de la République", a déclaré Elisabeth Borne ce jeudi lors de son premier déplacement en tant que cheffe de gouvernement aux Mureaux.