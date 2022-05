Gouvernement : qui est Charlotte Caubel, nouvelle secrétaire d'État chargée de l'Enfance ?

Une nouvelle secrétaire d'État chargée de l'Enfance. Charlotte Caubel a été nommée ce vendredi à ce poste par Emmanuel Macron et Élisabeth Borne, et succède à Adrien Taquet. Cette magistrate était jusqu'ici directrice de la protection judiciaire de la jeunesse depuis 2020, nommée par le président de la République, Jean Castex et Éric Dupond-Moretti.