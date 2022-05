Gouvernement : qui est Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et du Handicap ?

Il constitue probablement la plus belle prise de guerre d'Emmanuel Macron pour ce second quinquennat. Damien Abad, député de l'Ain âgé de 42 ans, est nommé ministre de la Solidarité, de l'Autonomie et du Handicap du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne.

Cette nomination met fin à plusieurs semaines de suspense et de tensions à droite, les rumeurs de son rapprochement avec la Macronie allant bon train depuis l'élection présidentielle. Ce départ est un nouveau coup dur pour Les Républicains, Damien Abad ayant incarné depuis 2019 le groupe LR à l'Assemblée nationale, qu'il présidait, pour ferrailler avec la majorité présidentielle.