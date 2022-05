"Une libérale comme Mme Thatcher" : à Nantes, Jean-Luc Mélenchon fustige la nomination d'Élisabeth Borne

Revenant sur les idées politiques d’Élisabeth Borne, Jean-Luc Mélenchon a rappelé qu’elle "a déjà dit qu’elle était pour la retraite à 65 ans" et "contre une augmentation du smic en janvier". Le député insoumis a également rappelé que celle qui a porté la réforme de la SNCF, signant la fin du statut de cheminots, n’avait pas laissé un bon souvenir aux syndicats. "On l’appelait Madame ‘Burnt-out’ [à la SNCF, ndlr] pour dire qu’il n’y avait jamais de limites dans la manière de faire travailler", a-t-il affirmé avant d’expliquer qu’en tant que ministre du Travail elle avait rendu plus difficile l’accès à l’allocation chômage : "Un million de personnes ont perdu presque 20% de leur allocation chômage", a-t-il estimé.