Gouvernement d'union nationale : pourquoi, à la lecture de l'Histoire, certains s'indignent de cette idée

En 1934, Gaston Doumergue est rappelé comme président du Conseil pour former un gouvernement d'union nationale après les événements du 6 février. Ce jour-là, une manifestation antiparlementaire est organisée devant la Chambre des députés par des groupes de droite, des associations d'anciens combattants et des ligues d’extrême droite. Ils s'indignent du limogeage du préfet de police de Paris suite à l'affaire Stavisky, du nom d'Alexandre Stavisky, escroc soupçonné d'avoir agi avec la complaisance de personnels politiques, et mort dans des circonstances mystérieuses. De nouvelles manifestations ont lieu dans les jours qui suivent, et feront 30 morts.