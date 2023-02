Retraites : Laurent Berger veut "mettre la France à l'arrêt" le 7 mars, mais rejette le blocage général

"Qui bloque aujourd’hui ? Pas nous, c’est le gouvernement (...) On appelle à mettre la France à l’arrêt", a-t-il répété. Pour autant, Laurent Berger, dont le mouvement a toujours pris ses distances avec l'idée de blocages, a rejeté tout blocage général ou grève reconductible. "En intersyndicale, on a décidé de la journée du 7 mars, rien d'autre (...) On veut faire une journée marquante", assurant qu'il "n'y a pas d'appel à la grève reconductible", ni au "blocage généralisé". "On dit au gouvernement : c’est une expression démocratique que vous devez écouter. Vous ne pouvez pas rester sourds".

S'il affirme que les "modalités" n'ont pas encore été arrêtées, le secrétaire général de la CFDT en a dit plus sur l'organisation des actions du 7 mars. "On va faire des villes mortes, on peut demander aux commerçants de montrer le mécontentement", a-t-il détaillé. "On verra le 7 (mars) tout ce qu'on pourra organiser (...) on va construire des choses innovantes et il y aura bien entendu des manifestations."