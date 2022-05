Burkini : retour sur plusieurs années de polémiques estivales

Le 23 juin 2019, le burkini refait surface à Grenoble, cette fois-ci dans les piscines. Des femmes organisent une action coup de poing pour revendiquer le droit de se baigner avec ce maillot de bain couvrant mais interdit par les règlements intérieurs des piscines municipales. Le maire EELV de Grenoble Eric Piolle avait alors demandé au gouvernement de prendre position. "Est-ce que le gouvernement veut ou pas que la piscine devienne, comme l'école, un sanctuaire qui soit protégé du religieux, et donc avoir un regard qui est contraire, aujourd'hui en tout cas, aux regards de l'Observatoire de la laïcité et du Défenseur des Droits" ? En tout cas, "ce n'est pas aux 36.000 maires de définir l'égalité face aux lois de la République", avait-il estimé.

Ce lundi 16 mai, son conseil municipal discute et vote pour modifier le règlement intérieur des piscines municipales de la ville, notamment son article 12 qui exige des usagers une "tenue décente" et "une attitude correcte", pour autoriser le port du burkini. Une perspective qui ne passe pas auprès d'une grande partie de la classe politique et du ministère de l'Intérieur, qui souhaite la faire bloquer au nom de la loi sur le séparatisme.