Olivier Dussopt, un ministre du Travail très actif sur la réforme des retraites

Comme nombre de ralliés au chef de l’État, Olivier Dussopt vient du PS. Un parcours banal, à ceci près que lui appartenait à l’aile gauche du parti. "Soyons clairs, ils estiment que j’ai trahi", assume-t-il. Et c'est peu de le dire. Olivier Besancenot, le porte-parole du parti d’extrême gauche, l'a ainsi qualifié "d'algorithme", lors d'un meeting mardi 17 janvier. "C’est pas des mots qui sortent de sa bouche, c’est des codes wi-fi", a-t-il lancé.

Cependant, c'est à lui que revient la lourde tâche de porter aujourd’hui la mesure la plus décriée par ses ex-camarades. Ironie du sort, l’ancien socialiste s’était jadis opposé à la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy, qui décidait en 2010 de repousser de 60 à 62 ans l'âge minimum de départ. Aujourd’hui ministre du Travail, en charge également du Plein emploi et de l'Insertion, Olivier Dussopt doit faire reculer l’âge de départ à 64 ans et compte bien mener cette réforme à son terme.

"Les chantiers sont nombreux et je les mènerai dans la concertation", avait-il tweeté peu après sa nomination. S'il n'a pas été un ministre très en vue du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, cantonné à des portefeuilles techniques, Olivier Dussopt a donc bel et bien gagné ses galons "de soldat loyal de la majorité". D'ailleurs, les qualificatifs élogieux ne manquent pas du côté de la Macronie. On le dit : "bon exécutant", "sérieux", "discret". Ainsi, quand douze ministres, et pas des moindres ont fait le déplacement ce jeudi à Barcelone, aux côtés d'Emmanuel Macron, lui, censé être aussi du voyage, a préféré rester à Paris pour suivre la situation et représenter le gouvernement dans les médias ce soir.