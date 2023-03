Réforme des retraites : "Il y a toujours autant de détermination", assure Philippe Martinez

"Il y a de la colère qui commence à monter." Invité ce mercredi soir sur LCI, Philippe Martinez, le leader de la CGT, a fait le point sur la nouvelle journée de mobilisation. Malgré un essoufflement de la mobilisation, le syndicaliste préfère retenir "la détermination" intacte des manifestants.

"La journée de grève de ce mercredi a été plus forte que samedi, donc ce n'est pas la plus faible", estime le syndicaliste. "Samedi on annonçait le déclin, la fin, et là il y a eu plus de monde". "Ce que je vois, c'est qu'il y a toujours autant de détermination. Quand on regarde le nombre de gens, ce sont des millions. Il y a de la colère qui commence à monter à cause d'une incompréhension", assure Philippe Martinez.