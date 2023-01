Réforme des retraites : "Manifester oui, bloquer le pays non", lance le ministre Olivier Véran

"Manifester oui, bloquer le pays et le quotidien des Français non". C'est le message martelé par l'exécutif, à la veille d'une première journée de mobilisation, qui s'annonce très suivie dans tout l'Hexagone, contre la réforme des retraites et le report de l'âge à 64 ans. "C'est un mouvement qui correspond à une expression démocratique, que nous respectons bien entendu. (...) Nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage" du pays ou qu'il y ait de la "casse", a affirmé Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, à la sortie du Conseil des ministres, mercredi 18 janvier.

"Ça ne nous est pas égal ce qui va se passer demain (jeudi, ndlr). On respecte (...) cette mobilisation sociale", "elle ne nous étonne pas" car les réformes des retraites sont "toujours des réformes qui sont difficiles", a ajouté l'ancien ministre de la Santé. Mais "on ne confond pas manifestation et droit de grève avec blocage. Ce qu'on ne veut pas, c'est que des Français qui n'ont rien demandé à personne se retrouvent dans l'incapacité d'aller travailler, d'amener leurs enfants à l'école, (...) de se déplacer".