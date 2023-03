En 2016, Anne Hidalgo avait-elle réquisitionné les éboueurs en grève contre la loi Travail ?

Le 13 juin, le sujet des ordures à Paris est quasiment résolu, avec "96% du stock résiduel ramassé". "La Ville de Paris a mobilisé tous les moyens publics et privés à sa disposition pour aboutir à un retour à la normale le plus rapide possible, et ce malgré la poursuite du mouvement de grève. Les agents municipaux et les personnels des entreprises privées ont déployé depuis des efforts particulièrement importants", selon le communiqué du jour. Aucune réquisition n’est évoquée ici non plus.

D’ailleurs, le conseiller de Paris Aurélien Véron, du groupe de l'opposition, défend lui-même cette version sur Twitter. "2016: Hidalgo avait fait intervenir les FDO pour débloquer 2 garages à camions-bennes, réorganisé les tournées des non-grévistes et demandé aux entreprises privées de ramasser les ordures aussi dans les arrdts gérés par la régie. Pas de réquisition mais dialogue avec les grévistes + reprises de travail pour 1/1 ou 1 journée."