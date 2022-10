Grèves et "marche contre la vie chère" : pourquoi la CGT et la Nupes peinent-elles à s'entendre ?

Aussi, la CGT estime que ce sont aux syndicats d'organiser ces rendez-vous sociaux. "Il faut que les syndicats, dans leurs domaines, puissent agir. On accepte les soutiens, mais on ne veut pas se faire dicter un certain nombre de choses par les partis politiques", disait-il sur LCI. Nous souhaitons qu'"on favorise plutôt les mobilisations sociales et l'unité la plus large des organisations syndicales", répétait-il quelques jours plus tard, défendant "l'indépendance des organisations syndicales vis-à-vis des politiques". Vendredi dernier, il enfonçait le clou : "Les syndicats doivent être soutenus et on ne doit pas faire les choses en parallèle".