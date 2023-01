Grève du 31 janvier : "Une journée difficile voire très difficile dans les transports"

Tous les syndicats de la SNCF (CGT Cheminots, SUD Rail, Unsa Ferroviaire et CFDT Cheminots) ont d'ores et déjà annoncé leur intention de faire grève. Idem pour ceux de la RATP (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU), qui appellent à "faire du 31 janvier une forte journée de grèves et de mobilisations".

"On saura les impacts précis à la SNCF, à la RATP pour mardi ce dimanche soir", a rappelé Clément Beaune, à quelques heures de la publication des prévisions de trafic.