VIDÉO - Réforme des retraites : chez les opposants, "l'espoir de la victoire n'est pas là"

Pour l'heure, malgré un durcissement et un élargissement du mouvement, aucune de ces conditions n'est en passe d'être remplie. "Même les acteurs qui mènent la lutte pensent que ce sera très difficile", assure Jérôme Jaffré. "L'opinion ne bouge pas et ne bougera pas sur la réforme elle-même : deux tiers des Français sont vent debout, et un tiers soutient assez mollement (le projet). Mais il y a toujours une très forte majorité pour penser que le texte sera adopté et entrera en vigueur", continue le politologue. Chez les opposants, "l'espoir de la victoire n'est pas là. On estime que cela se fera. C'est un point intéressant pour l'exécutif."

Le gouvernement compte aussi sur la lassitude de la population, notamment face au mouvement social qui "entre dans le dur". "Si nous entrons dans une période de blocage assez longue, les instituts de sondage demanderont si les Français estiment que les mouvements doivent continuer ou s'arrêter", explique Jérôme Jaffré. "Actuellement, le soutien est là. Mais dans l'histoire des mouvements, sa durée est limitée : 15 jours à trois semaines. Au-delà de cette période, l'idée que l'on ne peut pas continuer éternellement à bloquer le pays, et donc à gêner beaucoup de gens", prend le dessus.