Grève : "On ne laissera pas faire" en cas "de blocages réels" dans les raffineries, prévient Clément Beaune

"S'il y avait des blocages réels dans les raffineries, on ne laisserait pas cela faire. Il ne faut pas brandir les choses avant que la situation existe mais tout le monde sait, (...) nous l'avons montré au mois d'octobre, on ne laissera pas la vie économique essentielle du pays être à l'arrêt", a défendu le ministre, en référence à un précédent mouvement social du secteur qui s'était traduit par des pénuries rampantes de carburants à la pompe. L'exécutif avait lancé des réquisitions de salariés pour débloquer la situation. "On n'est pas dans cette situation, mais on ne peut pas imaginer que nos raffineries, durablement ne fonctionnent pas, donc on a tous les outils juridiques pour intervenir, si besoin", a-t-il ajouté.