Retraites : le gouvernement garde la "porte ouverte" au dialogue avec les syndicats, assure Clément Beaune

Après une mobilisation massive dans les rues contre la réforme des retraites mardi, la plus importante depuis le début de cette bataille sociale, "c'est un message qu'il faut entendre", a réagi le ministre des Transports Clément Beaune, invité de l'Interview Politique sur LCI. "L'important, c'est qu'il y ait une discussion entre l'exécutif et les responsables syndicats", a-t-il plaidé, se disant "sensible" aux protestations et assurant que le gouvernement restait ouvert aux échanges. "Le dialogue existe, il doit exister, on le fait secteur par secteur. (...) Cette porte reste évidemment ouverte au niveau du gouvernement", a-t-il insisté.

Toutefois, cette mobilisation record "n'est pas un baromètre" pour juger du retrait ou non d'un texte, a estimé le ministre, renvoyant au "débat parlementaire" en cours sur la réforme. Le ministre a aussi réagi au "silence" qui est reproché à Emmanuel Macron par l'intersyndicale, qui souhaite rencontrer le chef de l'État "en urgence". "Le président est concerné, (...) sa position est connue puisque la réforme procède de lui", "il n'y a pas de doute là-dessus", a-t-il assuré.