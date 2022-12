Grève SNCF à Noël : l'exécutif cherche un moyen d'éviter ce "nouveau type" de mobilisation

"Le président a évoqué la nécessité, pour l'avenir, de tenir compte de ce nouveau type de mouvements de grève qui échappe au dialogue social et qui impacte durement la permanence d'accès à un service public", a déclaré Olivier Véran, après avoir demandé "à l'ensemble des personnes qui ont annoncé vouloir faire grève de renoncer à cette grève et d'entendre la demande légitime des Français de vouloir retrouver leur famille dans de bonnes conditions". "Le président a invité la Première ministre et le gouvernement à réfléchir à la mise en place d'un cadre pour assurer la continuité des services publics en toutes circonstances", a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions à ce stade.