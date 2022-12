Grève à Noël : les personnels de la SNCF peuvent-ils être réquisitionnés ?

"On l'a bien vu dans la question des raffineries que c'était un dernier recours pour quelques personnes, quand il y avait une atteinte très grave au fonctionnement vital du pays. On n'est heureusement pas, même si c'est la grosse galère, dans cette situation", a confirmé Clément Beaune. "Si on faisait une réquisition qui dès demain était annulée par le juge parce que ne respectant pas la loi, ça ne serait pas sérieux", a-t-il poursuivi. "Nous avons des règles, nous avons des juges, nous avons une constitution et des principes, nous n'allons pas les jeter par-dessus bord aujourd'hui, je pense que ça ne serait pas sérieux."