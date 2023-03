Paris, Nantes, Brest... Des milliers de manifestants et quelques incidents contre la réforme des retraites

Après l'activation du 49.3 et avant le débat sur les motions de censure contre le gouvernement, les opposants à la réforme des retraites mettent à profit le week-end pour exprimer leur colère, dans plusieurs rassemblements en région et à Paris. Dans la capitale, des tensions entre manifestants et forces de l'ordre ont surgi ce samedi 18 mars en marge d'un défilé à l'initiative de la CGT Île-de-France, qui a réuni plusieurs milliers de personnes dans le sud de Paris.

Partie vers 18 heures de la place d'Italie en direction des petites ruelles de la Butte-aux-Cailles, la manifestation a réuni "4000 personnes", selon une source policière. Des feux de poubelles ont été allumés, des vitres de panneaux d'affichage et des abribus pris pour cibles, et des barrières de chantiers utilisées pour bloquer des rues. Vers 20 heures, les forces de l'ordre sont intervenues et ont fait usage de gaz lacrymogènes contre un groupe de perturbateurs, comprenant entre 100 et 200 personnes selon une source policière à TF1/LCI, et qui tentait d'édifier des barricades et incendiait des poubelles.

En raison de la présence de ces casseurs, l'organisateur de la manifestation a appelé à la dispersion. Au total, 81 personnes ont été interpellées en marge des manifestations place d'Italie. Les rassemblements place de la Concorde, ainsi que sur les Champs Élysées, avaient été interdits samedi par la préfecture de police de Paris, après deux soirées de manifestations émaillées d'incidents contre le recours au 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites.