"Groupuscules violents" en manifestations : une commission d'enquête parlementaire créée à l'Assemblée

Le texte, adopté par 204 voix contre 47, entend plancher sur "la structuration, le financement, les moyens et les modalités d'action des groupuscules auteurs de violences" durant des manifestations et rassemblements "intervenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023". La première date correspond au déclenchement, par le gouvernement, du 49.3 pour faire adopter sa réforme des retraites sans vote dans la chambre basse.

Dans une ambiance houleuse, LFI, communistes et écologistes ont reproché à la majorité présidentielle, à l'origine de cette initiative, de vouloir "criminaliser les oppositions" dans cette commission d'enquête et de faire "diversion" face à la contestation contre la réforme des retraites. De son côté, le rapporteur Florent Boudié a annoncé viser les "groupuscules" qui viennent avec des "mortiers d'artifice, des frondes à billes de plomb" ou des "cocktails molotov", afin "d'attenter à la vie des forces de l'ordre".