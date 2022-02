Ukraine : "Les sanctions ne sont jamais sans conséquences, y compris pour nous", prévient Emmanuel Macron

"Nous constatons que la Russie, tournant le dos à ses engagements et à la voie diplomatique fait le choix de la confrontation déstabilisatrice pour l’ensemble du continent. Par ses décisions unilatérales et ses actions militaires la Russie contrevient à ses engagements internationaux et remet en cause le principe cardinal du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États", a indiqué Emmanuel Macron.

Alors que les pays membres de l'Union européenne se sont réunis jeudi et que les alliés de l'Otan se voient ce vendredi, le chef de l'État a estimé que la France avait un triple rôle à jouer dans ce conflit. "D'abord ne rien céder sur les principes fondamentaux de la paix et de la sécurité collective en sanctionnant fermement leur violation", a-t-il débuté. "Ensuite, il nous faut agir en solidarité et en soutien au peuple et aux autorités ukrainiens. Nous accorderons ainsi une aide budgétaire supplémentaire de 300 millions d’euros. Nous sommes également en contact avec les autorités ukrainiennes pour leur fournir le matériel défensif dont elles ont besoin."

"Enfin, nous devons assurer l’unité avec nos partenaires européens et nos alliés pour protéger notre souveraineté, notre sécurité et nos démocraties", a-t-il poursuivi, notamment en renforçant "la lutte contre les manipulations de l’information et les attaques cyber pour nous protéger contre les ingérences étrangères".