De Versailles à Moscou, cinq rencontres clés entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

Décidé à reprendre les discussions dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie à propos du Donbass, Emmanuel Macron parvient à organiser un sommet à l'Élysée en réunissant la chancelière Angela Merkel, le chef du Kremlin Vladimir Poutine et le fraichement élu président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Une manière de tenter de reprendre les négociations. Moscou et Kiev réussissent à se mettre d'accord sur un échange de prisonniers et un désengagement militaire sur trois points du front dans le Donbass où les combats entre les séparatistes prorusses et la résistance ukrainienne fait rage depuis 2014.

Ce sommet permet à Emmanuel Macron de mettre en avant la bonne volonté de la Russie. Quelques jours plus tôt, le président français affirmait à Londres, lors d'un sommet de l'Otan, que la Russie n'était "plus un ennemi", et que si le pays restait une "menace", c'était "aussi un partenaire sur certains sujets".