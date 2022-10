Guerre en Ukraine : débat ce lundi à l'Assemblée nationale, le gouvernement veut interpeller LFI et le RN

"La guerre en Ukraine et ses conséquences en France", voilà le menu de la rentrée des députés dans l’hémicycle, ce lundi 3 octobre. Le gouvernement a choisi d’appliquer l’article 50-1 de la Constitution pour faire une déclaration à ce sujet et engager un débat avec l’opposition. La Première ministre doit prendre la parole à 16h, et ne manquera pas d'interpeller en priorité le Rassemblement national et La France insoumise sur leurs positions au sujet du rôle de la Russie, de la livraison d'armes à l'Ukraine ou encore des conséquences du conflit et des sanctions sur le pouvoir d'achat.