Guerre en Ukraine : Thierry Breton promet une accélération de la production de munitions en Europe

Thierry Breton était l'invité de L'événement du dimanche sur LCI. Le Commissaire européen a notamment été interrogé sur la politique industrielle du continent. Il s'est dit confiant quant aux capacités de l'industrie européenne.

Face au risque de pénurie, Thierry Breton se veut optimiste. Et donne sa parole. Invité de L'événement du dimanche sur LCI ce 19 novembre, le Commissaire européen a reconnu que le risque de manquer de munitions était réel tout en assurant que l'Europe était entrée en "guerre industrielle".

Un million d'obus d'ici mars

Interrogé sur les capacités dans le continent, celui qui est notamment chargé de la politique industrielle et de la défense pour la Commission européenne a d'abord tenu à rappeler que les États membres pouvaient produire "tous types d'armements les plus modernes", citant les missiles hypersoniques, les porte-avions et évidemment l'arme nucléaire dans le cas de la France. "On sait tout faire", s'est-il réjoui. Avant d'admettre que l'Europe "a réduit sensiblement ses capacités de production" après la chute du mur de Berlin.

Toutefois, "la base industrielle est là", a lancé Thierry Breton. "Maintenant, il faut qu'elle remonte en cadence." C'est dans ce cadre que le Parlement européen a voté la loi en soutien à la production de munitions. Le programme, baptisé Asap, pour Act in Support of Ammunition Production, donne la possibilité de "financer des usines directement pour leur permettre d'accélérer l'augmentation de leur production industrielle", a résumé l'ancien ministre de l'Économie. "On a 70 projets qui nous ont été présentés. Parmi eux, entre 20 et 25 projets seront sélectionnés d'ici à la fin de l'année".

DOCUMENT LCI - Sur le front, les soldats ukrainiens craignent de manquer de munitions Source : TF1 Info

Une accélération dont les résultats se verront "très vite", a assuré Thierry Breton sur le plateau de LCI. Avant de rappeler son engagement. "D'ici mars, le continent aura la capacité de produire plus d'un million d'obus" de calibre 155 mm, qui font partie de l'artillerie standard de l'Otan.

Un effort d'autant plus nécessaire que les institutions européennes sont "le premier contributeur" à l'aide ukrainienne, "devant les États-Unis", comme a tenu à le rappeler Thierry Breton. Face à la menace russe, c'est donc une "guerre industrielle" qui s'est enclenchée en Europe, pour reprendre l'expression du Commissaire européen. "C'est dans ces conditions que Volodymyr Zelensky sera dans la meilleure situation pour entamer, lorsqu'il le décidera, des discussions avec Vladimir Poutine", a-t-il conclu.