Accueil de réfugiés en France : Robert Ménard fait son mea culpa sur LCI

Même Eric Zemmour a changé d'avis. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la classe politique est unanime : la France doit accueillir des réfugiés ukrainiens. Pourtant, le discours de la droite et de l'extrême droite était tout autre il y a plusieurs années au moment des guerres en Syrie ou en Irak. Un "deux poids, deux mesures" qu'a reconnu le maire de Béziers et soutien de Marine Le Pen, Robert Ménard, mercredi 9 février au soir sur LCI. "Vous avez raison de souligner ce deux poids, deux mesures, et il n’est pas glorieux pour nous et pour moi", a-t-il déclaré avant de faire son mea culpa.