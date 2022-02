Ukraine : le gouvernement propose une "réunion d'information" à destination des candidats à la présidentielle

Quarante-huit heures après l'invasion russe en Ukraine, le Premier ministre rassemblait ce vendredi en fin d'après-midi à Matignon un "comité de liaison parlementaire", auquel ont assisté les présidents de groupes de l'Assemblée et du Sénat, ainsi que les présidents des commissions de la Défense et des Affaires étrangères, et plusieurs membres du gouvernement. Au terme de près de trois heures de questions - réponses autour de l'invasion de l'Ukraine et des réponses apportées par la France et l'Union européenne, Jean Castex a indiqué que "ce comité de liaison se réunira autant que nécessaire dans les prochaines semaines".