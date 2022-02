Guerre en Ukraine : les candidats à la présidentielle condamnent unanimement

Dans un communiqué, l'écologiste Yannick Jadot a condamné "avec la plus grande force" l'attaque militaire russe, dont Vladimir Poutine "porte la pleine et entière responsabilité". Il a appelé "la France et l'Europe unie" à exprimer leur "fermeté" et leur "solidarité" en livrant des "armes pour que les Ukrainiens puissent se défendre" et en prenant "des sanctions d'une ampleur exceptionnelle contre Poutine et ses complices, en les bannissant de la communauté internationale".

Dans l'avion le menant jusqu'à La Réunion, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé "une initiative de pure violence manifestant une volonté de puissance sans mesure". Dans un communiqué, l'Insoumis souvent pointé du doigt pour ses positions pro-russes, estime que la France "doit prendre l’initiative d’une démarche de règlement pacifique et diplomatique de la situation. Son objectif doit être d’obtenir un cessez-le-feu immédiat et un retrait de toutes les troupes étrangères d’Ukraine". Le groupe LFI à l'Assemblée nationale a demandé la tenue d'un débat dans l'hémicycle ce jeudi.