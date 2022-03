Guerre en Ukraine : "Les puissances occidentales ont une responsabilité écrasante", dénonce Nathalie Arthaud

Nathalie Arthaud appelle désormais Russes et Ukrainiens à se parler. Mais pas au plus haut niveau. "La seule porte de sortie que je vois, c'est que les peuples ukrainiens et russes se parlent et s'entendent par-dessus la tête de leurs dirigeants", indique-t-elle. "Il n'y a pas un camp qui va représenter les intérêts des peuples plus qu'un autre."