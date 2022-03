Des "missiles antichars" livrés à l'Ukraine : Alexis Corbière a-t-il dévoilé des informations secret-défense ?

L'élu LFI a-t-il par mégarde relayé des informations sensibles relevant du secret-défense ? Contacté par TF1info, il s'en défend : "Je lis la presse comme tout le monde… C'est l'Élysée qui parle et révèle dans le détail, pas moi", réagit-il, faisant référence à un récent article d'Europe 1. En le lisant, on apprend toutefois que si "Paris assume ouvertement l'envoi de casques, de gilets pare-balles, d'équipements médicaux ou de déminage", le mot "arme" est "tabou" du côté du ministère des Armées. Tout au plus les autorités assument-elles de fournir des armées "létales" de nature "défensive", mais aucun élément précis n'est fourni. "Le contenu précis du matériel étant couvert par le secret de la défense nationale", ajoute la radio. Si bien des "missiles antichars" sont bel et bien évoqués, ils le sont par des "spécialistes militaires" et non pas par l'Élysée.

Le porte-parole du ministère des Armées, sur LCI, a évoqué ce mercredi le sujet en se refusant à donner des précisions sur les armes livrées ou non à l'Ukraine. Outre des gilets pare-balles et des casques, il a fait mention d'"autres équipements létaux ou non létaux sur lesquels à dessein on ne communique pas".