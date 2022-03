"La France face à la guerre" : ces candidats qui évitent de qualifier Vladimir Poutine de "dictateur"

Une position également défendue par sa rivale Marine Le Pen (RN), très critiquée pour sa proximité avec Vladimir Poutine. "Le monde est plein de gens qui ne respectent pas la démocratie et je ne m'en réjouis pas", a-t-elle déclaré, déplorant une "tendance actuelle qui consiste à utiliser des mots de plus en plus brutaux". Même son de cloche pour Eric Zemmour (Reconquête!) et Jean-Luc Mélenchon (LFI). "C'est quelqu'un qui a des méthodes rudes, tyranniques, mais je ne vais pas le qualifier", a expliqué le candidat d'extrême droite.