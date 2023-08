Nicolas Sarkozy, la Russie, l'Ukraine et la Crimée : on vous explique la polémique

À propos de la Crimée annexée en 2014 par la Russie, il estimait que "tout retour en arrière est illusoire". Pour lui, "un référendum incontestable (...) sera nécessaire pour entériner l'état de fait actuel". Selon lui, une "sortie par le haut" du conflit consisterait même à organiser "des referendums strictement encadrés par la communauté internationale pour trancher les questions territoriales de façon définitive et transparente" notamment dans "les territoires disputés de l'est et du sud de l'Ukraine".

L'ancien président se montrait également très clément avec Vladimir Poutine : "On me dit qu'il n'est plus celui que j'ai connu, je n'en suis pas convaincu", assurait-il. Au passage, il égratignait Emmanuel Macron qui "n'a pas, hélas, été jusqu'au bout" de ses tentatives de discussion avec le président russe, "à cause de la pression des pays européens de l'est".