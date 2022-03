Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron

Le président ukrainien est "l'image de l'honneur, de la liberté, de la bravoure" et le gouvernement français "se tient aux côtés de l'Ukraine", poursuit-il. La France va par ailleurs prendre sa part "en accueillant les enfants forcés à l'exil, séparés de leur père", annonce-t-il, avant de remercier les efforts des associations de solidarité en France.

Le chef de l'État pointe néanmoins que "cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident, d'une part et la Russie d'autre part. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur", dénonce-t-il avant de féliciter la réponse unanime européenne et française contre Vladimir Poutine. Ce conflit est "le fruit d'un esprit de revanche nourri d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe" mais est aussi "le signal d'un changement d'époque".

En conséquence, la France va opérer plusieurs bouleversements. "On amplifiera l'investissement dans la défense décidé dès 2017, et l'on poursuivra la stratégie d'indépendance et d'investissement dans l'économie et la recherche", appuie le président de la République qui garde un œil sur l'Union européenne dont il a la présidence.

"L'Europe doit accepter de payer le prix de la paix" et pour "décider d'elle-même", notamment via un modèle économique indépendant. Pour ce faire, il réunira les 10 et 11 mars à Versailles les chefs d'État et de gouvernement européens.