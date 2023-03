Guerre en Ukraine : "L'escalade doit rester sous maîtrise politique", estime le général Desportes sur LCI

Alors que la Chine appelle Russes et Ukrainiens à tenir des pourparlers, le président français, Emmanuel Macron, a déclaré lors la Conférence de Munich que "l'heure n'est pas au dialogue", appelant les Européens à "réinvestir massivement" dans leur défense. "Aujourd’hui, les deux partis pensent que la défaite est impensable et que la victoire est possible. Donc, il faut encore que quelque chose se passe sur le terrain. Ça sert à quoi la guerre ? Ça sert à changer les conditions d’où émergera une solution politique. On n’en est pas encore là, souligne ce spécialiste des conflits armés. L’Occident mène une guerre tactique sans projet à long terme."