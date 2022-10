"Les sanctions fonctionnent" : Elisabeth Borne défend l'action du gouvernement dans la guerre en Ukraine

Elisabeth Borne s'est également félicitée pour la cohésion des États européens face à la Russie. "Vladimir Poutine pensait diviser l'Europe : elle a fait face et montré son unité et sa détermination face à la crise", a souligné la Première ministre. "Bien malgré lui, le président russe a renforcé l'Europe."

La cheffe du gouvernement a aussi souligné l'importance de l'Otan dans le conflit. "La Russie pensait trouver l'Otan faible et divisée, elle l'a ressoudée", a-t-elle vanté. "Mais l'Europe n'est plus une terre de paix. Si nous laissons faire, le nouvel ordre mondial sera celui du plus fort. Cette guerre est une lutte pour nos valeurs. Vladimir Poutine attaque notre modèle démocratique et remet en cause les droits de l'Homme."