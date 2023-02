Guerre en Ukraine : un an de non-débats politiques en France

Pour le Rassemblement national et La France insoumise, il s'agit surtout de ne pas faire ressurgir leurs positions pro-russes. Dès le début du conflit, en pleine campagne présidentielle, les approximations ou gentillesses de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à l'égard de Moscou et de son dirigeant belligérant sont relevées et dénoncées. Deux camps se dessinent alors : Renaissance, le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts qui font preuve d'un soutien sans faille à l'égard de Kiev, plaidant pour l'envoi d'armes aux Ukrainiens, et les extrêmes et Les Républicains qui, certes, accusent Moscou d'une agression qu'ils dénoncent, mais estiment qu'aider l'Ukraine entraînerait une escalade du conflit et ferait de la France un "co-belligérant".

Une fois la campagne présidentielle passée et Emmanuel Macron réélu, les plus conciliants avec la Russie ont pris soin de ne pas trop remettre le sujet sur la table. "Marine [Le Pen] ne tient pas à être en pointe là-dessus, car elle est immédiatement accusée de tout ce que vous savez", avoue l'eurodéputé RN Thierry Mariani, cité par Le Monde. Aussi, d'autres préoccupations, parfois liées au conflit, sont venues chasser le sujet des écrans de télévision ou des discussions des Français : l'inflation, le pouvoir d'achat et plus récemment la réforme des retraites.