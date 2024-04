Tensions à Sciences Po Paris : "Il n'y aura jamais de droit au blocage", martèle Gabriel Attal

Le Premier ministre est revenu samedi sur les évènements qui se sont déroulés entre manifestants pro-palestiniens et pro-Israël à Sciences Po Paris. Gabriel Attal a déploré "un spectacle navrant" et dénoncé les dérives "d'une minorité agitée".

Le Premier ministre Gabriel Attal a affirmé samedi qu'il "n'y aura jamais de droit au blocage" dans les universités, au lendemain d'une mobilisation pro-palestinienne tendue à Sciences Po, conclue par un accord entre manifestants et direction. "Il n'y aura jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse qui cherche à imposer ses règles à nos étudiants et nos enseignants", a-t-il déclaré lors d'un déplacement à Pirou (Manche).

Le Premier ministre a déploré "le spectacle navrant et choquant" du blocage et de l'occupation partielle de l'établissement parisien par des manifestants pro-palestiniens vendredi, qui a tourné au face-à-face tendu avec d'autres manifestants pro-Israël.

La situation s'est cependant apaisée dans la soirée, après que la direction a annoncé la suspension de procédures disciplinaires et l'organisation d'un débat interne la semaine prochaine. "Pour qu'il y ait du débat, il faut que les règles soit respectées, que le respect des positions des uns et des autres soit permanent, ce n'est pas ce qu'on a vu hier", a estimé Gabriel Attal, accusant "une minorité agitée par des forces politiques notamment La France Insoumise (de) chercher à perturber le fonctionnement de cette institution".

"Je ne l'accepterai pas", a-t-il ajouté, promettant de "maintenir une vigilance absolue (...) sur le respect des valeurs de la République et de la loi".