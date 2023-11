Emmanuel Macron met en garde l'extrême droite, qui confond "le rejet des musulmans et le soutien des juifs"

"L'antisémitisme refait surface", "dans les mots et sur les murs". "Il s'affiche sans crainte, sans honte", a déploré Emmanuel Macron. "La République ne transige pas et ne transigera pas. Et nous serons impitoyables face aux porteurs de haine", a-t-il prévenu. "S'en prendre à un juif", "c'est toujours chercher à atteindre la République", a-t-il ajouté, sans préciser s'il participerait à la grande marche contre l'antisémitisme organisée dimanche à Paris.

À l'exception de LFI, tous les partis politiques souhaitent y participer, même si la gauche, gênée par la présence du RN, réclame la mise en place d'un "cordon républicain".