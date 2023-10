"Un délai de décence" : Emmanuel Macron justifie l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes

"Le risque, c'est que le conflit s'importe chez nous et qu'on se divise, a continué le chef de l'État. Israël doit vivre en paix et en sécurité, les Palestiniens doivent vivre en paix et en sécurité. Tant que le droit des uns et des autres ne sera pas dûment reconnu, ce sera de toute façon une situation terrible." Le président français avait jusqu'ici invoqué le "droit d'Israël de se défendre". Il a aussi appelé le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à riposter par des "actions ciblées" contre le Hamas à Gaza et à "épargner" les civils.