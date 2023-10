Enrico Macias appelle à "dégommer" "physiquement" LFI, dont les députés saisissent la justice

"À force de répéter du matin au soir des mensonges sur LFI, des gens qu'on aime finissent par les croire et appeler au meurtre. Je ne reconnais pas Enrico Macias dans ce propos", a réagi mardi soir Jean-Luc Mélenchon sur X. Ce mercredi matin sur Franceinfo, Manuel Bompard a également estimé que les propos d'Enrico Macias étaient le résultat de "l'interprétation et de la calomnie" que "la classe politique" et "la classe médiatique" essayent "de répandre dans le pays sur les positions". "Nos opposants et une grande partie de la classe médiatique nous mettent en danger et portent une très lourde responsabilité dans cette situation", a ajouté le coordinateur national de La France insoumise.