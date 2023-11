"Civils bombardés" à Gaza : récit de 48h de tensions entre Emmanuel Macron et Tel-Aviv

Ces propos ont fait vivement réagir le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou. Estimant que le président français accusait Israël de bombarder sciemment des civils palestiniens, il a rappelé "qu’Israël est entré dans la guerre en raison du meurtre brutal de centaines d’Israéliens par [le Hamas] et de la prise en otage de plus de 200 Israéliens" et l'a accusé d'avoir "commis une grave erreur, sur le plan des faits et sur le plan moral". "Et je dis au président de la France et à nos autres amis : cela vous atteindra aussi", a ajouté le chef du gouvernement israélien, rejetant tout cessez-le-feu et accusant le Hamas d'empêcher la sortie des civils de Gaza.

Face à la polémique et à cette réaction, l'Elysée a diffusé dimanche à la presse les propos retranscris en anglais d'Emmanuel Macron à la BBC. Aussi, le président s'est entretenu dans la journée avec le président israélien Isaac Herzog pour clarifier sa position. "Il a dit qu'il ne voulait pas dire que l'intention d'Israël était de tuer des civils. (…) Il a répété le droit que nous avons de nous défendre", a assuré Isaac Herzog sur LCI. "Le président Macron a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'accuser Israël de porter atteinte intentionnellement aux civils innocents dans le cadre de la campagne contre l'organisation terroriste Hamas", avait relevé la présidence israélienne dans un communiqué.