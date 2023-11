"Je redoute de m'y confronter" : les images des massacres du Hamas en Israël montrées mardi à l'Assemblée

Les images ont déjà été diffusées à des journalistes israéliens et étrangers, dont une cinquantaine de Français la semaine dernière. Ce mardi 14 novembre en fin de journée, les 120 membres du groupe d'amitié France-Israël de l'Assemblée nationale sont invités à visionner les images des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. "J'ai demandé à l'ambassade d'Israël, détentrice des images, de pouvoir diffuser ce film", a expliqué le président du groupe Mathieu Lefèvre auprès de TF1info. Il s'agit d'un montage d'une durée de 43 minutes réalisé par les autorités israéliennes reprenant des extraits des caméras et téléphones des combattants du Hamas ou de victimes et secouristes, montrant sans filtre les massacres.