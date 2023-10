"La France n'oublie pas les siens" : la promesse d'Emmanuel Macron aux familles des otages détenus par le Hamas

"La France n'abandonne pas les siens". Près de deux semaines après l'attaque du Hamas en Israël, Emmanuel Macron a promis vendredi aux familles d'otages que le pays fera tout "pour qu'ils reviennent sains et saufs".

Selon la présidence, le président "les a assurées de sa pleine mobilisation comme de celle de tous les services de l'État pour obtenir leur libération". "Tout sera fait pour qu'ils reviennent sains et saufs en France. Le président de la République a redit aux familles le soutien qui est le sien et celui de tous les Français face à cette terrible épreuve et sa détermination à lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme", a ajouté le chef de l'État. Ce dernier était entouré notamment de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler.