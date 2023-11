Guerre Israël-Hamas : la préfecture de police retoque le rassemblement prévu par LFI dimanche à Paris

Une fin de non-recevoir. C'est ce que la préfecture de police a dressé samedi à l’Union étudiante, l’Union syndicale lycéenne et la France Insoumise. Ces trois organisations prévoyaient un rassemblement ce dimanche à 11 heures à Paris, une forme de contre-manifestation, les élus LFI ayant refusé de participer à la marche contre l'antisémitisme prévue dans la capitale à 15 heures. La cause : le délai légal n'a pas été respecté.

Selon un communiqué de la préfecture, les trois organisations voulaient organiser "un rassemblement contre l’antisémitisme et les racismes, contre l’extrême-droite" ce dimanche au square des Martyrs juifs du Vélodrome d’Hiver à Paris. L'événement devait réunir "environ 500 personnes, avec des prises de parole, un dépôt de gerbes de fleurs, et avec la mise en place d’une scène et d’un dispositif sonore."