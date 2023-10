Guerre Israël-Hamas : le NPA visé par une enquête pour apologie du terrorisme

Dans son communiqué diffusé samedi, le NPA avait "rappelé son soutien aux Palestinien/nes et aux moyens de lutte qu'ils et elles ont choisi pour résister". "La stratégie israélienne, appelée la 'tondeuse à gazon', consiste en réalité à éliminer physiquement et régulièrement des nouvelles générations de militant/es et d'opposant/es à l'occupation, dans un cycle de répétition interminable", écrivait-il, ajoutant : "Cette fois-ci, l'offensive est du côté de la résistance". Avant de conclure par "Intifada".

Gérald Darmanin a indiqué avoir fait "plusieurs signalements" à la justice pour des faits semblables. La veille, il avait prévenu qu'il se réservait la possibilité d'utiliser l'article 40 (pour dénoncer des faits ou des propos à la justice) et "d'engager des procédures de dissolution quelles que soient les structures".