Les élus de La France insoumise harcelés et menacés de morts, alerte le parti

Les élus insoumis seraient devenus des cibles. Suite à leurs prises de positions critiquées sur la guerre qui oppose Israël et le Hamas, que certains refusent de qualifier d'organisation "terroriste", les membres de La France insoumise sont victimes de campagnes de harcèlement et de menaces de mort, selon le parti. "Ces derniers jours, les menaces de mort et le harcèlement téléphonique insultant et menaçant se multiplient à l’encontre des élus, personnalités et militants de la France insoumise dans un climat de violence sans précédent", a indiqué le mouvement dans un communiqué.