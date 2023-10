Mathilde Panot refuse de qualifier le Hamas d'organisation "terroriste", et aggrave la crise avec ses alliés de la Nupes

"En ne nommant pas le Hamas comme groupe terroriste, mais comme force armée qui commet des crimes de guerre, LFI légitime le Hamas et ses modes d'action", a également estimé le député socialiste Jérôme Guedj, qui avait remis en cause son appartenance à l'alliance de gauche ce week-end après la condamnation relative de LFI à l'attaque militaire du Hamas. Il a qualifié cette position de "dangereuse" et "irresponsable". Du côté de LFI, on fait valoir que la séquence incriminée sur le Hamas ne montrait qu'une partie des déclarations de Mathilde Panot. "Nous condamnons l'ensemble des crimes de guerre, qui visent à la terreur, donc on peut appeler ça terroriste", avait-elle aussi répondu pendant cette conférence de presse.

Toutefois, cette nouvelle déclaration a eu pour conséquence une première action concrète : les députés PS ont indiqué suspendre leur participation à la préparation d'un contre-budget de l'alliance de gauche Nupes, en marge du budget 2024.